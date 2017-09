Han Solo: Paul Bettany ha concluso le riprese dello spinoff

Il 1 settembre il regista Ron Howard ha rivelato che Paul Bettany avrebbe avuto un ruolo nello spinoff su Han Solo: A Star Wars Story in lavorazione. Adesso il regista ha postato su Twitter una nuova foto in cui informa i fan che Bettany ha già concluso le sue riprese. Naturalmente il tutto senza svelare il ruolo che sarà interpretato dall'attore inglese.

Had to say goodbye to my friend @Paul_Bettany today. Another terrific performance from a world class talent. pic.twitter.com/6jkNKQNQZZ