Han Solo: lo spinoff di Star Wars non racconterà le origini del suo nome

Un paio di settimane fa, parlando dello spinoff di Star Wars dedicato ad Han Solo, il capo della Disney Bob Iger ha dichiarato che il film si concentrerà su "come Han ha ottenuto il suo nome". La reazione dei fan su internet è stata piuttosto perplessa. In molti si sono chiesti se Han Solo non sia il vero nome del personaggio e quale sia, dunque, il suo vero nome di battesimo.

La Star Wars Celebration, per fortuna, ha fatto chiarezza sulla dichiarazione ambigua di Iger specificando che in realtà Han Solo: A Star Wars Story racconterà come il giovane Han Solo si sia fatto un nome nella galassia attraverso piccole truffe e poi mettendosi contro l'Impero. Il capo di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha spiegato: "Non sono certa che Bob volesse dire proprio questo. Nel film ci sarà molto di più del nome di Han Solo, ma non è vero che quello non è il suo nome. Certo che è il suo nome. Sarà sempre il suo nome!"

Han Solo racconterà le avventure di Han Solo nel periodo compreso tra i 18 e i 24 anni e svelerà inoltre il modo in cui è entrato in possesso del Millennium Falcon. I fan della saga assisteranno anche al primo incontro con Chewbacca.

Fanno parte del cast Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Ian Kenny, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, e Joonas Suotamo (Star Wars: Il risveglio della forza, Star Wars: The Last Jedi) nel ruolo di Chewbacca.

La sceneggiatura è stata scritta da Lawrence e Jon Kasdan. Il film arriverà nelle sale il 25 maggio 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Han Solo: lo spinoff di Star Wars non racconterà...