Han Solo: il nuovo Chewbacca Joonas Suotamo ha un messaggio per i fan!

Fin dall'inizio della saga di Star Wars a interpretare il peloso Wookie Chewbacca, fedele compagno di Han Solo, è stato l'inglese Peter Mayhew. Dal primo Guerre stellari sono ormai passati 40 anni, così nello spinoff antologico dedicato ad Han Solo attualmente in lavorazione ci sarà un cambio sotto la pelliccia. Il giocatore di basket finlandese Joonas Suotamo prenderà il posto di Mayhew.

Ieri, dopo la comparsa della prima foto ufficiale del cast riunito sul set, Suotamo ha diffuso via Twtter un adorabile messaggio ai fan di Star Wars in cui scrive: "Sono incredibilmente grato per l'opportunità di entrare a far parte del franchise Star Wars che amo fin dall'infanzia. Ringrazio la mia famiglia, gli amici, il mio allenatore e i compagni della squadra di basket, i compagni di avventura sul set, lo staff di Disney e Lucasfilm, i fan di questo spettacolare universo e ringrazio soprattutto Peter Mayhew. Chewbacca è uno dei personaggi più iconici della storia del cinema e l'interpretazione di Peter dell'amato Wookie ha diffuso gioia in tutto il globo. La sua guida e la sua gentilezza sono doni incredibili che hanno riscaldato la mia anima aiutandomi a preparare questo viaggio. Voglio che Peter sia orgoglioso di me e voglio portare ai fan il Chewie che conoscono e amano. Ci vediamo in una galassia lontana lontana".

I'm ecstatic. It's official. And here is my statement to this terrific piece of news https://t.co/a1DPsNDb2P pic.twitter.com/r4EUZ2r17V — Joonas Suotamo (@JoonasSuotamo) 21 febbraio 2017

Nel cast dello spinoff su Han Solo troviamo Alden Ehrenreich nei panni di Han Solo, Woody Harrelson in quelli del suo mentore, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton e Phoebe Waller-Bridge.

Il film, diretto da Phil Lord e Chris Miller, arriverà nelle sale il 25 maggio 2018.

