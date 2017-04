Han Solo: confermate le riprese in Italia nel mese di maggio

Le riprese del film dedicato alle avventure del giovane Han Solo avverranno anche in Italia, come avevano anticipato alcune indiscrezioni pubblicate online qualche mese fa.

Oggi è arrivata la conferma che il set sarà allestito a maggio nell'area delle Tre Cime di Lavaredo con ciak previsti a Misurina, al lago d'Antorno e sul monte Piana, location che permetterà di realizzare delle spettacolari inquadrature in cui appariranno gli iconici torrioni che sono da sempre uno dei simboli delle Dolomiti.

Ulteriori dettagli emergeranno nelle prossime settimane e i fan potranno forse scoprire se ci sarà la possibilità di ottenere un ruolo da comparsa nel nuovo lungometraggio dell'amata saga stellare.

Il lungometraggio racconterà le avventure di Han Solo nel periodo compreso tra i 18 e i 24 anni e svelerà inoltre il modo in cui è entrato in possesso del Millennium Falcon. I fan della saga assisteranno anche al primo incontro con Chewbacca.

Fanno parte del cast Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Ian Kenny, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, e Joonas Suotamo (Star Wars: Il risveglio della forza, Star Wars: The Last Jedi) nel ruolo di Chewbacca.

La sceneggiatura è stata scritta da Lawrence e Jon Kasdan e il film arriverà nelle sale il 25 maggio 2018.



Home News Han Solo: confermate le riprese in Italia nel...