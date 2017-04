Guardiani della Galassia Vol. 2, una clip e una featurette del film

Il 25 aprile è arrivato nelle sale italiane l'atteso sequel del film Guardiani della Galassia Vol. 2, in cui si racconta un nuovo capitolo della storia degli eroi della Marvel.

Ambientato sullo sfondo dell'Awesome Mixtape #2, il lungometraggio continua le avventure del team mentre attraversa gli angoli più remoti dell'universo. I Guardiani devono lottare per mantenere unita la loro nuova famiglia mentre svelano i misteri delle vere origini di Peter Quill. Vecchi nemici diventano nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici arriveranno in aiuto dei nostri eroi mentre il Marvel cinematic universe continua a espandersi.

Ecco una nuova clip del film:

Nel cast del sequel troviamo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

In una featurette vengono invece analizzati alcuni aspetti tecnici del lungometraggio:

