Guardiani della Galassia Vol. 2 - Nel film ben cinque scene post credits!

La stampa americana ha potuto assistere alle prime proiezioni in anteprima dell'atteso film Guardiani della Galassia Vol. 2 e online sono apparse alcune nuove indiscrezioni sul lungometraggio della Marvel.

Uno dei dettagli più interessanti è legato alle tradizionali scene sui titoli di coda inseriti nei cinecomic prodotti dallo studio. Inizialmente si era parlato di ben quattro sequenze inserite nel progetto ma il regista James Gunn ha smentito su Twitter la notizia, rivelando che sono in realtà ben cinque! Un vero e proprio primato per il film che costringerà i fan a rimanere incollati alla propria sedia nelle sale fino all'ultimo secondo della proiezione.

Nel cast del film, distribuito nei cinema italiani a partire dal 25 aprile, ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

Ambientato sullo sfondo dell'Awesome Mixtape #2, il sequel continua le avventure del team mentre attraversa gli angoli più remoti dell'universo. I Guardiani devono lottare per mantenere unita la loro nuova famiglia mentre svelano i misteri delle vere origini di Peter Quill. Vecchi nemici diventano nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici arriveranno in aiuto dei nostri eroi mentre il Marvel cinematic universe continua a espandersi.

