Guardiani della Galassia Vol. 2: Kurt Russell posa per una foto col "fan" Chris Pratt

In Guardiani della Galassia Vol. 2 Chris Pratt e Kurt Russell interpreteranno padre e figlio. I due colleghi hanno già cominciato a fare le prove generali svelando le loro dinamiche familiari in un divertente post su Instagram. Nel post, pubblicato da Chris Pratt, vediamo Peter Quill, alias Star-Lord, e Ego, il Pianeta Vivente, che tentano di posare per una foto senza ridere. Impresa impossibile, a quanto pare.

Kurt Russell poses with a fan on the set of #guardiansofthegalaxy vol 2 #guardiansofthegalaxyvol2

Nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 2 ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista. La regia è ancora una volta di James Gunn.

Guardiani della Galassia Vol. 2 approderà nelle sale italiane il 25 aprile.

