Guardiani della Galassia Vol. 2: abbiamo già visto una scena tagliata dal film

Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà al cinema solo il 25 aprile, ma già è comparsa in rete una scena tagliata dal film. Di solito queste chicche vengono conservato per il Blu-ray, ma il regista James Gunn ha deciso di diffonderla come teaser promozionale.

Nella scena in questione vediamo i personaggi che mangiano seduti intorno a un fuoco, infastiditi progressivamente dall'orribile suono prodotto dalla bocca di Drax. Forse il ragazzo dovrebbe imparare a masticare a bocca chiusa! Rispondendo a un tweet di un fan, James Gunn ha rivelato di aver avuto riserve riguardo a questa scena, decidendo infine di tagliarla dal film.

I'm with you on finding the chewing/slurping gross! I found it funny but had hesitations about it. (It's not in the movie for the record). https://t.co/DsuNmlGIbP