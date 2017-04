Guardiani della Galassia: Chris Pratt svela il segreto per recitare al meglio

Chris Pratt, il protagonista di Guardiani della Galassia Vol. 2, ha condiviso con gli spettatori della trasmissione Jimmy Kimmel Live! il suo segreto per recitare al meglio.

L'attore ha infatti svelato che servono solo tre espressioni per affrontare ogni progetto: felice, triste e spaventato.

Gli sguardi possono poi essere utilizzati anche in altre situazioni, come rivela questo divertente filmato:

Secondo le prime indiscrezioni, inoltre, il sequel diretto da James Gunn potrebbe debuttare con un incasso nel primo weekend di programmazione nelle sale di circa 150 milioni di dollari o riuscire addirittura a superare quota 179.1 milioni, stabilita da Captain America: Civil War.

Nel cast del film ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

Ambientato sullo sfondo dell'Awesome Mixtape #2, il sequel continua le avventure del team mentre attraversa gli angoli più remoti dell'universo. I Guardiani devono lottare per mantenere unita la loro nuova famiglia mentre svelano i misteri delle vere origini di Peter Quill. Vecchi nemici diventano nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici arriveranno in aiuto dei nostri eroi mentre il Marvel cinematic universe continua a espandersi.

