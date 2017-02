Guardiani della Galassia 2: un teaser del nuovo trailer del film Marvel

Dopo aver diffuso uno scatto di Ego in versione umana, la Marvel ha diffuso un divertente teaser del trailer del film Guardiani della Galassia Vol. 2, in cui si vedono gli eroi riuniti intorno a un falò, mentre Drax sembra apprezzare particolarmente, e in modo molto rumoroso, il suo pasto.

Guardiani della Galassia Vol. 2, diretto da James Gunn e interpretato da Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista, arriverà al cinema il 25 aprile.

