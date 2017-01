Guardiani della Galassia 2: svelato il Funko di Ego

Il regista James Gunn ha presentato la versione Funko di Ego il Pianeta Vivente, interpretato in Guardiani della Galassia Vol. 2 dall'attore Kurt Russell.

Gli oggetti da collezione rivelano così qualche dettaglio del look di come apparirà l'importante personaggio nella sua versione "umana".

In Guardiani della galassia 2 ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

Home News Guardiani della Galassia 2: svelato il Funko di...