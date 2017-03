Guardiani della Galassia 2: Star-Lord contro Rocket in una nuova clip!

Cristiano Ogrisi

I Guardiani della Galassia hanno alcuni dei personaggi favoriti dal pubblico del Marvel Cinematic Universe. Il gruppo di criminali e assassini ha imparato a spalleggiarsi, ma ciò non vuol dire che debbano sempre andare d'accordo. Star-Lord è ovviamente il nuovo leader del gruppo e lo sarà anche in Guardiani della Galassia Vol. 2, ma l'atteggiamento menefreghista di Drax, l'aggressività di Rocket, l'innocenza di Baby Groot e la durezza di Gamora sono elementi che mischiati porteranno il gruppo a momenti complessi. Come, ad esempio, quello in cui decidere chi è il più bravo pilota dell'universo.

La Marvel ha presentato una clip inedita del film ai Kids' Choice Awards, dove i Guardiani stanno scappando da un pesante attacco e bisogna capire chi li guiderà fisicamente fuori dalle difficoltà, Star-Lord o Rocket.

Non è una sorpresa che i due si sfidino per il ruolo di miglior pilota, avendo entrambi dimostrato grandi abilità, ma James Gunn non ha voluto svelare chi, alla fine, porterà in salvo - probabilmente - i nuovi eroi Marvel. Il regista ha anche annunciato che non usciranno più trailer del film per evitare di mostrare troppo prima dell'uscita, fissata al 25 Aprile 2017 in Italia.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Guardiani della Galassia 2: Star-Lord contro...