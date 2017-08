Guardiani della Galassia 2, l'esilarante video di Guardians Inferno con David Hasselhoff!

James Gunn e il cast di Guardiani della Galassia Vol. 2 hanno collaborato con la leggenda di Baywatch David Hasselhoff per girare il divertente video musicale di Guardians Inferno.

Uno degli elementi che ha contribuito al successo della saga dei Guardiani della Galassia è il nostalgico e surreale legame con la cultura musicale pop degli anni '80. A partire dagli "Awesome Mixes" di Peter Quill nel film, la colonna sonora dà ritmo e tono unici nel genere. La Marvel ha così rilasciato un video musicale per la promozione dell'uscita home video del film, con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Karen Gillan in versione funky con la theme song creata dai The Sneepers e David Hasselhoff. Come nella migliore tradizione Marvel, non perdetevi il cameo di Stan Lee!

Leggi anche: Excelsior! Alla ricerca dei camei di Stan Lee nei film e nelle serie Marvel

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Guardiani della Galassia 2, l'esilarante video di...