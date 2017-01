Guardiani della Galassia 2: in un video le registrazioni della colonna sonora

Il regista James Gunn ha regalato ai fan una piccola anticipazione delle registrazioni, attualmente in corso ad Abbey Road, della colonna sonora di Guardiani della Galassia Vol. 2 composta da Tyler Bates.

Il filmmaker e l'artista, nel video, hanno spiegato che il lavoro si sta svolgendo in modo fantastico perché stanno collaborando con persone di grande talento.

L'orchestra ha poi eseguito uno dei brani utilizzati per il lungometraggio.

In Guardiani della galassia 2 ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

