Guardiani della Galassia 2, Chris Pratt: "Sarà il miglior film di sempre"

Chris Pratt, sulla sua pagina ufficiale Facebook, ha pubblicato un divertente messaggio per promuovere l'arrivo nelle sale del film Guardiani della Galassia Vol. 2.

L'interprete di Starlord ha infatti scritto: "Il 5 maggio verrà distribuito il film più grandioso nella storia del cinema. Non c'è mai stato e mai ci sarà un altro film come questo. Seriamente. Avete mai sentito parlare di Quarto potere?

Noi siamo molto meglio. Il nostro film ha ottenuto nei test oltre un milione di punti. Rotten Tomatoes ha già deliberato che è al 234% fresco". L'attore ha poi proseguito: "Vincerà ogni premio cinematografico E circa 39 medaglie d'oro olimpiche". Tra i premi che il progetto della Marvel conquisterà sicuramente anche la Coppa del Mondo e il Super Bowl.

Chris ha quindi scherzato: "James Gunn sarà eletto presidente del mondo. Aggiungeranno sicuramente i volti dei Guardiani sul Monte Rushmore. Avremo un pianeta nostro. Il 5 maggio diventerà una festa nazionale. Tutte le donne resteranno incinte. Pioveranno caramelle dal cielo. Il riscaldamento globale si fermerà. I dinosauri ritorneranno in vita. A differenza di quello che potrebbero dire alcuni film, è in realtà una cosa positiva perché non impazziranno e uccideranno la gente ma saranno invece degli animali domestici fantastici".

Pratt ha infine concluso: "In pratica prenotate il prima possibile i vostri biglietti. Non diventate l'unica persona nel pianeta che non vedrà questo film".

Home News Guardiani della Galassia 2, Chris Pratt: "Sarà il...