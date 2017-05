Guardiani della Galassia 2, Chris Pratt: "Mio figlio preferisce Spider-Man"

Jack Pratt, il piccolo figlio di Chris Pratt, preferisce Spider-Man a Star-Lord. Nonostante l'attore abbia costruito una buona reputazione attoriale a partire dalla tv con Everwood, The O.C. e Parks and Recreation, è diventato noto a tutto il pubblico nel 2014 grazie a Guardiani della Galassia. E nonostante sia finito anche sugli scaffali dei negozi di giocattoli, non è ancora abbastanza per vincere la fedeltà di uno dei suoi fan più vicini. In un'intervista con Bollywood Helpline, Pratt ha affermato che il supereroe preferito di suo figlio Jack, quattro anni, è Spider-Man:

"Ha visto il primo film. Non so se gli piace tanto, ma ha visto tutti i film dove compaio. Sa che sono Star-Lord. Ma quando gli dico 'Star-Lord è il tuo supereroe preferito vero?' lui mi risponde 'No, è Spider-Man'. Gli piace di più. Non so se capisce del tutto perché Star-Lord è grandioso, alla fine non ha dei veri superpoteri. Non vola, non spara ragnatele dalle mani... Credo che Jack sia affascinato dai poteri."

Peter Jason Quill si confronterà con Peter Parker in Avengers: Infinity War, anche se probabilmente il tempo che passeranno insieme sullo schermo non sarà abbastanza per conquistare le preferenze del piccolo Jack.

