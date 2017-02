Guardiani della Galassia 2: Baby Groot potrebbe ucciderci tutti nel nuovo poster internazionale

In attesa dell'arrivo al cinema di Guardiani della Galassia Vol. 2 il merchandise dedicato agli avventurieri della galassia impazza.

Tra i materiali dedicati al film è comparso un simpatico poster internazionale dedicato al Guardiano della Galassia del nostro cuore, Baby Groot. Il poster ritrae Baby Groot su una pila di candelotti di dinamite con un fiammero in mano che saluta felice. La situazione appare potenzialmente molto pericolosa.

Tra le immagini dei giocattoli ispirati al film comparse sul web possiamo, inoltre, dare uno sguardo a Ego The Living Planet, interpretato da Kurt Russell, ritratto insieme a Star-Lord.

This action figure is our best look yet at Kurt Russell in Guardians of the Galaxy Vol. 2.https://t.co/m3Hs3t5dtH pic.twitter.com/BouScOjbyW