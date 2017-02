Gotham City Sirens: Black Mask comparirà nel film?

A dicembre è stata annunciata la messa in produzione di un sequel/spinoff di Suicide Squad incentrato sul personaggio di Harley Quinn. Gotham City Sirens sarà diretto ancora una volta da David Ayer e rivedrà Margot Robbie nel ruolo della folle Harley.

Per il momento non si conosce il nome del villain contro cui la fidanzata del Joker dovrà combattere, ma adesso David Ayer potrebbe aver fornito un indizio. Il regista ha diffuso via Twitter una foto del personaggio DC Black Mask. L'immagine non è accompagnata da nessun testo, ma è tratta dal fumetto Batman: Under the Red Hood. Questo significa che Black Mask sarà nel film?

Black Mask è l'alter ego di Roman Sionis. I ricchi genitori di Sionis erano coetanei dei genitori di Thomas e Martha Wayne, così Bruce Wayne e Roman si sono conosciuti durante l'infanzia. Per salvare le apparenze, i Sionis hanno tenuti nascosti una serie di incidenti che vedevano Roman coinvolto finché lui non li ha uccisi per impossessarsi della loro ditta cosmetica. Dopo che un prodotto fallimentare immesso sul mercato ha deformato numerose donne, Bruce Wayne si è offerto di rilevare la società e Sionis si è risentito. Ha rotto l'urna con le ceneri nella cripta di famiglia e si è costruito una maschera, diventando Black Mask. E' diventato un signore del crimine e si è messo a capo di una banda di criminali nota come False Face Society, diventando uno dei peggiori nemici di Batman.

Black Mask è apparso nella serie animata The Batman, nel film d'animazione Batman: Under the Red Hood e nei videogiochi della serie Batman: Arkham Asylum.

