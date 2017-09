Godzilla: King of the Monsters, Michael Dougherty svela una nuova foto del mostro

Dopo aver suggerito una connessione con l'originale Godzilla, il regista di Godzilla: King of the Monsters Michael Dougherty torna a diffondere su Twitter una nuova foto dal set nel 69° giorno di lavorazione. Nella foto vediamo una specie di monitor con una proiezione di Godzilla su uno schermo. Probabilmente nell'abitacolo di fronte al monitor si trova un attore chiamato a reagire alla spaventosa visione.

Godzilla: King of the Monsters racconterà gli eroici sforzi dell'agenzia Monarch e dei suoi membri nell'affrontare un gruppo di mostri di enormi dimensioni, tra cui il potente Godzilla che si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi più grande, la creatura a tre teste conosciuta con il nome di King Ghidorah. Quando queste antiche super specie, considerate solo esistenze mitologiche, entrano di nuovo in azione, il destino dell'umanità sarà in pericolo.

Nel cast Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, e Zhang Ziyi. Con loro anche Ken Watanabe, Aaron Taylor-Johnson, Charles Dance, Sally Hawkins, Bryan Cranston ed Elizabeth Olsen.

