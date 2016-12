Ghost in the Shell: doppie armi per Scarlett Johansson nella nuova foto

Tra i film più attesi del 2017 spicca senza dubbio Ghost in the Shell, adattamento dell'anime di culto interpretato da Scarlett Johansson. Sopite le polemiche legate all'occidentalizzazione del cast, oggi trapela una nuova foto, pubblicata da Empire, in cui vediamo Scarlett Johansson in azione con non una bensì due armi, una pistola e un coltello.

New image of Scarlett Johansson's Major from Ghost in the Shell https://t.co/L3tP00QSOY pic.twitter.com/YFEheCJPs4 — Flickering Myth (@flickeringmyth) 27 dicembre 2016

La foto non contiene nessun indizio sulla natura della minaccia contro cui il personaggio della Johansson si sta difendendo. Riguardo all'androide da lei incarnato, l'attrice ha dichiarato: "Sono stata una persona senza un corpo, adesso sono una mente in un corpo sintetico. Alla fine forse riuscirò a interpretare un corpo e un cervello insieme. Questa non solo è una sfida eccitante, ma è anche un'opera che fa riflettere."

Ghost in the Shell, diretto da Rupert Sanders, è un thriller futuristico incentrato sui membri di un'unità che opera sotto copertura per indagare sui crimini tecnologici. Alla guida dell'unità, nota come Public Security Section 9, c'è The Major (Scarlett Johansson), mentre tra i criminali da sconfiggere il più pericolo è The Laughing Man (Sam Riley) che non si fermerà di fronte a niente per distruggere l'organizzazione. Fa parte del cast anche l'attore Takeshi Kitano.

Ghost in the Shell arriverà al cinema il 30 marzo 2017.

