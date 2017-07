George Romero: Cielo ricorda il regista con La notte dei morti viventi

Per ricordare il maestro del cinema horror George A. Romero, scomparso all'età di 77 anni, Cielo trasmette questa sera, alle ore 22.50, il suo film più celebre La notte dei morti viventi su DTT canale 26, Sky canale 126 e TivùSat canale 19.

La storia segue i personaggi Ben (Duane Jones) e Barbra Huss (Judith O'Dea), insieme ad altre cinque persone, intrappolate nella casa colonica di un cimitero della Pennsylvania che pullula di "morti viventi".

Leggi anche:

Il film girato in bianco e nero e uscito il 1 ottobre 1968 è diretto, scritto, fotografato, montato e musicato da Romero, il quale ottenne fin da subito riconoscimenti in tutto il mondo, successo che lo spinse a continuare su questo filone e realizzare altri tre film. Gli zombie divennero così una metafora potente dell'uomo e della società contemporanei, nati nel clima psicologico e sociale successivo a uno dei più bui e turpi periodi della storia americana. Per Romero sono stati un modo per raccontare la realtà.

Home News George Romero: Cielo ricorda il regista con La...