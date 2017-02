George Clooney riceverà il César onorario assegnato dall'Académie

George Clooney riceverà il Premio César Onorario assegnato ogni anno dall'Académie des Arts et Techniques du Cinéma. In un comunicato si annuncia la scelta, motivata dal suo incredibile "talento come attore, regista, sceneggiatore e produttore e, soprattutto, per la sua generosità artistica e spirituale".

La cerimonia di consegna avverrà il 24 febbraio e l'Académie ha aggiunto che la star è "l'attore più carismatico della sua generazione e incarna il glamour di Hollywood... Il suo fascino, il suo umorismo, la sua personalità e il suo coinvolgimento sono al cuore della nostra ammirazione perpetua ed eterna".

Clooney è stato il protagonista nel 2016 del film Money Monster - L'altra faccia del denaro, la cui première si è svolta al Festival di Cannes.

Il premio, nelle edizioni precedenti, è stato assegnato a Michael Douglas, Sean Penn, Kate Winslet e Quentin Tarantino.

