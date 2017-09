George Clooney e Julianne Moore: è delirio a Venezia per le star di Suburbicon (FOTO)

Grande fermento e urla dei fotografi udibili dal terzo piano del casinò fin dalla piazza sottostante non poteva non essere sintomo del suo arrivo: George Clooney. L'attore e regista porta alla mostra del cinema di Venezia il suo ultimo film, Suburbicon, diretto, appunto, da lui ma con la sceneggiatura dei fratelli Joel Coen ed Ethan Coen. A rendere la situazione ancora più emozionante la presenza di altri due interpreti del calibro della bellissima e bravissima Julianne Moore e Matt Damon, a Venezia anche per la pellicola Downsizing.

Regista e interpreti hanno posato al photocall con un po' di fretta, poiché pressati dai molti impegni, ma sorridenti e scherzosi difronte ad una folla urlante di fotografi come non se ne vedeva da tempo, in lotta per lo scatto migliore o l'inquadratura più originale.

