Gambit: fissata la release per lo spinoff degli X-Men!

Dopo tanto penare la produzione di Gambit si è messa in moto. Finalmente lo spinoff della saga degli x-Men ha una data di uscita: si tratta del 14 febbraio 2019. Le pedine sono andate al loro posto dopo l'annuncio dell'arrivo di Gore Verbinski dietro la macchina da presa.

Confermata la presenza della star Channing Tatum nei panni del popolare mutante della Louisiana. Al suo fianco avremmo dovuto trovare Léa Seydoux nei panni della protagonista femminile, Bella Donna Boudreaux, figlia del capo della Lega degli Assassini di New Orleans Assassins, ma a quanto pare l'attrice francese avrebbe abbandonato il progetto per via dei ritardi. Splash Report avrebbe diffuso la notizia secondo cui Daniel Craig potrebbe interpretare Nathaniel Essex, alias Mr. Sinister, supervillain dei fumetti.

Creato da Chris Claremont e Jim Lee nel 1990, Gambit è un mutante originario di New Orleans rapidamente asceso in vetta ai gusti dei fan del fumetto per via delle sue capacità cinetiche e della sua propensione ai furti. Gambit è comparso una sola volta sul grande schermo (anche se il nome viene menzionato in un Easter egg in X-Men 2) in X-Men - Le origini: Wolverine, interpretato da Taylor Kitsch.

Oltre a Gambit, Fox ha in preparazione altri spinoff dedicati alla saga degli X-Men, X-Men: The New Mutants uscirà il 13 aprile 2018, Deadpool 2 arriverà nelle sale il 1 giugno 2018, mentre per X-Men: Dark Phoenix dovremo attendere il 2 novembre 2018.

