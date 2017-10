Gambit: Daniel Craig sarà il villain Mister Sinister?

La sintonia nata tra le star Channing Tatum e Daniel Craig sul set di Logan Lucky potrebbe ripetersi. Secondo alcuni rumor Craig sarebbe entrato nel mirino dei produttori di Gambit, spinoff della saga degli x-Men che vedrà protagonista Channing Tatum.

Splash Report avrebbe diffuso la notizia secondo cui il divo di James Bond potrebbe interpretare Nathaniel Essex, alias Mr. Sinister, supervillain dei fumetti. A quanto pare al momento vi sarebbero stati solo incontri preliminari per sondare il terreno e capire se Craig è interessato a dar vita al personaggio sul grande schermo in Gambit e in eventuali sequel (se ci saranno). Molto dipenderà dallo schedule dell'attore inglese che a breve tornerà nei panni di James Bond in una nuova spy story.

