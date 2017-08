Furyagosto, l'esodo dei bagnanti (VIDEO)

Nulla potrà fermare l'esodo dei bagnanti. Pugliesi, turisti da ogni dove, abitanti del mondo, tutti sono accomunati da un unico obiettivo: andare al mare a Lecce, anche se a Lecce il mare... non c'è. Buon furyagosto!

In questa divertente parodia di Mad Max: Fury Road realizzata dai Tubbisti Boys (Gabriele Scarcelli con Matteo Calvano, Alessandro Polichetti, Sabino Malcangi e in collaborazione con il nostro Giuseppe Grossi) l'estate si fa post-apocalittica e più torrida e polverosa del solito.

Divertitevi a guardare il video!

