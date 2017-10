Fast & Furious: Justin Lin collaborerà alla realizzazione dei prossimi 2 film

Vin Diesel, durante una diretta su Facebook, ha annunciato che sarà Justin Lin a occuparsi dei prossimi due capitoli del franchise Fast & Furious dopo aver lavorato a quattro dei film già prodotti, anche se per ora non è stato confermato il suo impegno dietro la macchina da presa.

L'attore ha spiegato che considera il regista "il responsabile per aver riportato in vita questa saga meravigliosa"-

Diesel ha inoltre sottolineato che nel prossimo film, che verrà distribuito nelle sale cinematografiche nel 2020, riapparirà anche Jordana Brewster, l'interprete di Mia Toretto.

Nel 2019, invece, arriverà nelle sale lo spinoff con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham.

Diesel, inoltre, nei prossimi mesi sarà tra i protagonisti degli show dal vivo ispirati a Fast and Furious. L'interprete di Dominic Toretto ha condiviso qualche giorno fa un video girato a New York durante le riprese di alcuni contenuti che verranno proiettati durante gli spettacoli.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Fast & Furious: Justin Lin collaborerà alla...