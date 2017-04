Fast & Furious 8, Vin Diesel chiarisce la sua faida con Dwayne Johnson

Cristiano Ogrisi

Nei mesi passati, c'è stato un gran parlare dei presunti litigi avvenuti sul set di Fast & Furious 8 tra Vin Diesel e Dwayne Johnson, dai mancati ringraziamenti di The Rock alla mancata partecipazione di quest'ultimo al panel del film durante il CinemaCon. Quando è stato rivelato che Dom, il personaggio interpretato da Diesel, avrebbe preso una piega negativa e torbida, è sembrato quasi che questa faida fosse un'ottima idea di marketing per far parlare del film già da molto tempo prima. Vin Diesel non ha commentato fino a pochi giorni fa, quando in un'intervista con USA Today ha affermato che ci vuole ben più di una discussione per rovinare una famiglia:

"Penso che nessuno abbia capito quanto siamo vicini l'uno all'altro, anche se in un modo strano. Alcune cose sono state sovrainterpretate, non penso ci fossero intenzioni negative in alcune cose che sono state dette. So che Dwayne apprezza il mio impegno nel franchise. A casa mia, lui è zio Dwayne. Io proteggo questa saga e proteggo tutti coloro che ne fanno parte, Dwayne incluso. L'ho protetto più di quanto lui possa immaginare, ma va bene così, non deve saperlo per forza. Ma so che lo apprezza. Dwayne ha solo un Vin nella sua vita, Dwayne Johnson ha solo un fratello grande in questo film e sono io."

Nell'ottavo film, in arrivo nelle sale il 14 aprile, Dom e Letty si sono sposati, mentre Brian e Mia hanno deciso di ritirarsi dal gruppo i cui membri, dopo questi cambiamenti, hanno iniziato ad avere una vita normale. Una misteriosa donna seduce però Dom e lo riconduce nel mondo del crimine, mettendolo in una situazione molto difficile. Nel progetto diretto da F. Gary Gray, torneranno in azione anche Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Elsa Pataky e Lucas Black. Nel lungometraggio reciteranno anche Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron, Helen Mirren e Scott Eastwood.

