Escape Plan: Sylvester Stallone diffonde un video dal set di Escape Plan 3: Devil's Station

Ancora attendiamo di vedere al cinema Escape Plan 2: Hades, sequel dell'hit action Escape Plan - Fuga dall'inferno, ma Sylvester Stallone ama portarsi avanti col lavoro. Il divo ha così deciso di condividere via Instagram un video girato sul set di Escape Plan 3: Devil's Station.

Leggi anche: Sylvester Stallone: un divo tutto muscoli... e tanto cervello!

Stallone scrive: "On location girando ESCAPE PLAN 3 nella prigione di Mansfield, dove sono stati girati gli esterni per il film Le ali della libertà, ma loro non hanno mai filmato dentro il carcere. Fidatevi, passare del tempo qui dentro deve essere infernale! Sono qui col mio amico e costar @davebautista. Il secondo film non è ancora uscito... Giusto per fare chiarezza... Escape plan 2 non è ancora uscito, ma noi stiamo già girando il terzo."

On location doing ESCAPE PLAN 3 at Mansfield prison, where they filmed The exterior shots for the film. Shawshank redemption but they never filmed the inside of this place. Trust me , doing hard time in here must have been HARD core Hell !! Hanging With my good buddy and costar @davebautista. The second one hasn't come out yet Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 19 Set 2017 alle ore 15:05 PDT

This is just to clarify things... Escape plan 2 has not come out yet, but we are working on the next installment. Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 19 Set 2017 alle ore 19:18 PDT

Escape Plan 3: Devil's Station vede la conferma nel cast di Harry Shum Jr., Tyler J. Olson e Sergio Rizzuto. Il film sarà diretto da John Herzfeld che utilizzerà uno script di Miles Chapman, già autore dei primi due episodi.

Escape Plan 3: Devil's Station racconterà la storia di un executive di una ditta informatica di Hong Kong che scompare durante un lavoro di routine. Ray Breslin e i suoi collaboratori sono chiamati a indagare sulla scomparsa e scoprono che il colpevole è il figlio sbandato di uno dei suoi vecchi nemici, che ha rapito anche la donna di cui Breslin è innamorato e la tiene rinchiusa in una prigione di massima sicurezza nota come Devil's Station.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Escape Plan: Sylvester Stallone diffonde un video...