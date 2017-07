Dunkirk: Nolan paragona il casting di Harry Styles a quello di Ledger per Il Cavaliere oscuro

Christopher Nolan, durante un'intervista rilasciata al magazine Entertainment Tonight, ha svelato perché è rimasto indifferente alle critiche rivolte alla sua scelta di far recitare il cantante Harry Styles nel suo nuovo film Dunkirk.

Il regista ha spiegato: "Quando ho scelto Heath Ledger per il ruolo del Joker in Il cavaliere oscuro in tanti hanno espresso perplessità e ci sono stati molti commenti negativi. Devo fidarmi del mio istinto e Harry era perfetto per questa parte".

Nolan ha quindi proseguito: "Come regista devo fidarmi dell'istinto, della mia capacità di capire chi è la persona giusta per la parte. Non sono preoccupato della situazione. Non conoscevo Harry. Ne avevo sentito parlare grazie ai miei figli ma non sapevo molto di lui. Quello che stavo vedendo quando ha fatto l'audizione è stato un ragazzo davvero carismatico che chiaramente aveva dell'onestà e della finezza nella sua capacità di recitare".

Il filmmaker ha infine aggiunto che spera che gli spettatori notino il suo lavoro perché lo considera molto realistico e onesto: "E' davvero importante ciò che fa per quanto riguarda il significato, penso, e di quello che dice sulla natura umana e sulle reazioni delle persone in situazioni diverse. Credo che sia riuscito a rappresentarlo con grazia e realismo e, come regista, è quello che stai cercando".

Styles ha la parte di Alex e, secondo le immagini del trailer, è uno dei soldati britannici bloccati sulla spiaggia di Dunkirk.

L'atteso progetto racconta l'evacuazione della città francese di Dunquerque avvenuta nel maggio del 1940, a seguito dell'invasione nazista della Francia nelle prime fasi della Seconda Guerra Mondiale. L'operazione militare britannica salvò la vita a 330.000 persone quando i soldati alleati furono circondati dalle forze tedesche.

