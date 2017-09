Dunkirk: lo storico Michael Korda elogia l'accuratezza del war movie di Christopher Nolan!

Dunkirk, il nuovo film di Christopher Nolan, sta ottenendo stroardinari consensi di pubblico e critica. Tra i tanti sostenitori della pellicola spicca lo storico Michael Korda che ha definito l'atipico war movie: "molto coraggioso, impressionante e assolutamente meraviglioso".

Korda, autore di un libro sulla battaglia di Dunkerque in uscita a Settembre, ha rivelato le sue impressioni sull'ultima fatica di Nolan sottolineando come lo stile con cui il regista ha scelto di raccontare questo evento abbia permesso un film di guerra molto più accurato della maggior parte dei war movie, come ad esempio Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg che Korda ha etichettato come "un docudrama abbastanza artificiale".

L'accuratezza di Dunkirk è stata elogiata per la scelta di rendere minima l'esposizione e non disporre di un vero e proprio protagonista, Korda ha infatti detto: "Guardando il film ottieni l'esperienza di Dunkerque senza quella artificialità teatrale di scene in cui vediamo Churchill parlare con il Generale Ismay! Non ci sono questi clichè narrativi tipici dei film di guerra."

Dopo aver elogiato la performance di Tom Hardy nei panni di un pilota dei Supermarine Spitfire, aerei-simbolo britannici durante la Seconda Guerra Mondiale, Korda ha aggiunto: "Non penso di aver mai visto in passato scene di combattimenti aerei realizzate e fotografate meglio di queste! Anche il modo in cui ha gestito le scene dentro la cabina, si ha davvero la sensazione di essere in collegamento sul Canale Inglese andando verso Dunkerque."

A quanto pare l'unica preoccupazione dello storico riguarda il modo in cui Nolan ha gestito la presenza dei Francesi sul campo: "Sono abbastanza sicuro che i Francesi avranno da lamentarsi per il modo in cui sono stati un po' tagliati fuori, ma quando pensiamo a Dunkerque in realtà pensiamo ad una storia Britannica e così infatti è stata raccontata."

Il film è la storia dell'evacuazione della città francese di Dunquerque avvenuta nel maggio del 1940, a seguito dell'invasione nazista della Francia nelle prime fasi della Seconda Guerra Mondiale. L'operazione militare britannica salvò la vita a 330.000 persone quando i soldati alleati furono circondati dalle forze tedesche.

Nel cast del film di Christopher Nolan troviamo Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Harry Styles e Fionn Whitehead. Dunkirk è attualmente in sala!

