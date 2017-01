Donnie Darko: Richard Kelly progetta un ambizioso sequel?

Negli anni il fanbase del cult del 2001 Donnie Darko ha continuato a screscere senza sosta. Così Arrow Video ha deciso di pubblicare una nuova versione inglese in Blu-ray in due dischi con il restauro in 4K della misteriosa pellicola diretta da Richard Kelly. La nuova confezione home video contiene le due versioni del film, il Theatrical Cut e il Director's Cut, oltre a numerosi contenuti speciali che ci conducono nella follia del film.

Nel 2009 il successo di Donnie Darko ha dato vita a un sequel spurio, S. Darko, incentrato su Sam, la sorella di Donnie, ma il film è stato realizzato senza il coinvolgimento di Richard Kelly. Di conseguenza i fan di Donnie Darko preferiscono fingere che non esista nessun sequel. Almeno per adesso. Nel corso di un'intervista il regista ha, però ammesso, che vorrebbe tornare a immergersi in quel mondo incredibile.

Ecco le sue parole: "Credo che ci sia qualcosa di più grande e più ambizioso in quell'universo. E' un universo in espansione e penso che ci sia modo di tornare a esplorarlo. Voglio essere sicuro che ci sia un budget adeguato per fare giustizia all'originale senza compromettere niente. Un'altra storia in quel mondo ha bisogno di risorse".

