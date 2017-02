Doctor Strange e Ant-Man: Scott Derrickson conferma il legame tra i due film

Il regista Scott Derrickson ha ora confermato ufficialmente un'ipotesi che i fan della Marvel avevano elaborato dopo la visione di Doctor Strange.

In una featurette del film, infatti, si rivela che il momento in cui l'Antico (Tilda Swinton) prende il controllo della mente di Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), mostrandogli varie dimensioni, appare brevemente anche il reame quantico subatomico già mostrato in Ant-Man, lungometraggio con protagonista l'attore Paul Rudd.

Il filmmaker ha spiegato: "Questa immagine è ovviamente un cenno ad Ant-Man e al regno quantico, riconoscendo che si tratta di uno dei misteriosi reami che esistono".

In Ant-Man il protagonista entra nella dimensione e riesce, con qualche difficoltà, a sfuggire a questa realtà pericolosa. Cumberbatch appairà nuovamente nel ruolo di Doctor Strange in Thor: Ragnarok e in Avengers: Infinity War e non è chiaro se si accennerà alla sua esistenza anche in Ant-Man and the Wasp, forse per aiutare i protagonisti a spostarsi tra le varie dimensioni.

