Descendants 2: a luglio verrà trasmesso il sequel della Disney

La Disney ha annunciato, oltre alla data di distribuzione nelle sale cinematografiche dei suoi prossimi film, anche l'arrivo in tv di Descendants 2.

Il sequel diretto da Kenny Ortega verrà trasmesso negli Stati Uniti venerdì 21 luglio su Disney Channel, ABC, Disney XD, Freeform e Lifetime.

Ecco l'annuncio:

La storia del sequel mostrerà Mal alle prese con la pressione causata dal dover essere accettata dai reali nella città di Auradon. La ragazza deciderà quindi di ritornare nell'isola in cui è cresciuta dove però la figlia di Ursula, Uma, è diventata leader del gruppo degli eredi degli iconici villain dei film Disney. Uma prova ancora del risentimento nei confronti di Ben che non l'ha scelta per frequentare l'Auradon Prep e convince il gruppo di pirati guidati da Harry, figlio di Capitan Uncino, e Gil, il cui padre è Gaston, a intraprendere una missione e cercare di spezzare la barriera che separa l'Isola dal regno di Auradon.

La regia è di Kenny Ortega, che si è occupato anche delle coreografie, mentre nel cast ci sono di nuovo gli attori Dove Cameron, Cameron Boyce, Sofia Carson, BooBoo Stewart e Mitchell Hope.

Home News Descendants 2: a luglio verrà trasmesso il sequel...