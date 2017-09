Descendants 2, Sofia Carson: "Aspettatevi un bel po' di azione e una bella storia d'amore"

Andato in onda a luglio in USA con ottimi ascolti, arriva anche in Italia, il 23 settembre alle 14 su Disney Channel, Descendants 2, seguito del film originale del 2015 con protagonisti i figli dei cattivi Disney. Il pubblico italiano potrà ritrovare, quindi, le figlie di Malefica e della Regina Cattiva, Mal ed Evie, il figlio di Jafar, Jay, e quello di Crudelia de Mon, Carlos, alla ricerca di un equilibrio nella loro nuova esistenza nel regno di Auradon, dove la pressione per diventare regina inizia a diventare eccessiva.

Perciò Mal e i suoi amici decidono di tornare all'Isola dei Perduti ma lì trovano Uma, figlia della terribile Ursola, che si è autoproclamata regnante ed ha dato vita ad una sua banda di pirati che include anche Harry e Gil, figli di Capitan Uncino e Gaston, e che lotterà per distruggere la barriera tra l'Isola dei Perduti e Auradon. Il tutto, come sempre, a ritmo di musica grazie alle composizioni originali ed i numeri di ballo, per una storia che sa conquistare il pubblico di giovanissimi del Disney Channel. Abbiamo avuto modo di parlare di questo atteso secondo capitolo con Sofia Carson, l'interprete di Evie, che ci ha raccontato l'esperienza sul set del film e dell'evoluzione del suo personaggio.

L'evoluzione di Evie

Cosa ci puoi dire del tuo nuovo fantastico film, Descendants 2?

È davvero eccitante essere ritornata per Descendants 2! Non solo i fan potranno gioire di fantastici numeri musicali e spettacolari coreografie di ballo, ma potranno aspettarsi anche una bellissima storia d'amore. È una storia che parla di amicizia, della scoperta di sé stessi. Racconta di come la tua unicità ti rende bellissimo. Penso che sia qualcosa che tutti noi dobbiamo imparare, ad amare e ad accettare noi stessi. Ha un messaggio davvero positivo.

Quanta azione c'è nel film?

Ho dovuto imparare la scherma per Descendants 2, quindi potete di certo aspettarvi un bel po' di azione. Mi sono allenata per circa due mesi e ho fatto tutte le scene senza controfigura. Ho interpretato anche tutte le scene di lotta, è stato fortissimo.

Cosa è successo a Evie dall'ultima volta che l'abbiamo vista?

Molte cose sono capitate a Evie! La prima volta che l'abbiamo incontrata nel primo film, era molto simile a sua madre. Evie è la figlia della Regina Cattiva, e quindi era convinta che il riflesso nello Specchio definisse la sua persona. In questo film sta vivendo il suo sogno, ha superato il passato e adesso sa che la vera bellezza è quella che abbiamo dentro. Adoro il personaggio di Evie!

Cosa sta passando per la mente di Evie quando la ritroviamo di nuovo?

In Descendants 2 vediamo che Evie sta cercando di dimenticare in fretta la ragazza che era sull'Isola, chi era e da dove veniva, ma presto scoprirà che non può lasciarsi quella ragazza alle spalle perché è lei, e deve imparare ad amarsi. Questo è quello che la rende bellissima e diversa. Evie troverà inoltre un "bene superiore" a cui dedicarsi ed è stato molto divertente da esplorare.

Un "bene superiore"? Raccontaci qualcosa in più!

Evie si rende conto che è stata fortunata ad avere una seconda chance. È stata in grado di lasciare l'Isola dei Perduti, ma i ragazzi rimasti sull'Isola non hanno la stessa opportunità e quindi lei fa di questo la sua missione: tornare indietro e dare ai ragazzi dell'Isola una seconda possibilità.

C'è qualche amore all'orizzonte per lei quando la troviamo nel sequel?

Evie è molto felice con Dough (ndr: figlio di Cucciolo, interpretato da Zachary Gibson). Non solo sono soci d'affati, ma stanno insieme e hanno una bellissima relazione. Evie è una donna indipendente e Doug le dà tutto il suo sostegno in ogni cosa. La ama per quello che è.

La vita sul set

Cosa succede quando si smette di girare?

Tutti quelli del cast hanno una roulotte, ma non ci andiamo sempre. Invece rimaniamo sul set a farci compagnia. Non importa come, ma alla fine ci divertiamo sempre. Ridiamo sempre per un motivo o per l'altro.

Qual è stato il set più incredibile creato per il film?

La nave pirata era fantastica. È stato davvero incredibile camminare su quel set. Hanno costruito una vera e propria nave pirata!

Cos'hai pensato quando l'hai vista per la prima volta?

Non riuscivo a credere ai miei occhi. Siamo entrati in questo enorme magazzino e c'era questa gigantesca nave pirata davanti a noi, vicino a questo bellissimo porto che è il rifugio di Uma (ndr: la figlia di Ursula, interpretata da China Anne McClain). Quello è il posto dove Uma sta con i suoi pirati. C'era anche questa enorme nave da crociera costruita per il finale del film, costruita in scala! Una nave da crociera in grandezza naturale vicino alla nave pirata! Toglieva il fiato.

Qual è stata invece la sequenza di ballo più grandiosa del film?

Ci sono molti numeri musicali nel film. Il finale è davvero spettacolare perché finiamo per danzare in dieci centimetri d'acqua. È stata un'esperienza incredibile. Eravamo su questa bellissima nave, tutti vestiti in abiti meravigliosi, e stavamo letteralmente ballando nell'acqua. Ci abbiamo messo una settimana per girarla e il risultato è assolutamente magico.

Quale altro numero musicale si fa notare di più?

La canzone di Uma è davvero epica, e anche quella di apertura, sono tutte belle!

Com'è il numero di apertura?

Quello che mi piace del numero di apertura è che trae in inganno: la gente pensa che abbiamo conquistato Auradon con il male, ma in realtà si tratta di un incubo di Mal. Dal punto di vista visivo è molto brillante e colorato. Le mele avvelenate sono lanciate ovunque... la coreografia è davvero spettacolare.

Com'è stato avere una gang di pirati nel cast?

È stato incredibile, i nuovi membri del cast sono entrati subito a far parte della famiglia e hanno apportato moltissimo al film. Erano i nostri "fratelli e sorelle perduti". Non vedo l'ora che il pubblico veda il film, si divertirà tantissimo!

