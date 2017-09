Dementia 13: ecco il trailer del remake dell'horror di Francis Ford Coppola!

Dementia 13, intitolato in Italia Terrore alla tredicesima ora, è uno dei primissimi film di Francis Ford Coppola, datato 1963. La Chiller Films ha comprato i diritti del film per far sbarcare in sala, questo Halloween, un remake in chiave moderna. In questa nuova versione, un fantasma vendicativo, un killer misterioso e una famiglia dove tutti hanno un segreto da nascondere si vengono a scontrare in una notte di terrore.

Il film è diretto da Richard LeMay e scritto da Dan DeFilippo (The Invaders) e Justin Smith (The Boy). Nel cast Julia Campanelli, Ana Isabelle, Marianne Noscheze, Channing Pickett e Christian Ryan. Dementia 13 uscirà nelle sale americane il 6 ottobre e si presenta oggi con un nuovo trailer:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Dementia 13: ecco il trailer del remake...