Deadpool 2: Ryan Reynolds sogna il suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe (ad una condizione!)

La star Ryan Reynolds interprete di Deadpool vorrebbe vedere il suo folle personaggio nel Marvel Cinematic Universe...a patto di avere il permesso da parte della Disney di realizzare un film con il Rating R.

Il divo quaratenne sta attualmente lavorando alla riprese di Deadpool 2 e già sogna di portare in futuro il suo "Merc with a Mouth" in visita alla casa di Topolino per realizzare un film scandaloso, pieno di linguaggio colorito e soprattutto iper-violento!

"Che grande idea" - ha detto Reynolds durante un'intervista - "ti immagini la reazione di Iron Man quando Deadpool comincia ad imprecare come se non ci fosse un domani? Oh sarebbe davvero grandioso. Ma per funzionare dovrebbe avere il rated R, sconvolgerebbe tutti!"

Interrogato invece sulla presenza di Josh Brolin nei panni di Cable, l'attore ha dichiarato: "Josh è tutto quello che vorreste da un personaggio così iconico e imponente come Cable! E' pronto a portare tutto su un altro livello con la sua presenza intimidatoria e il suo carisma!"

Il primo Deadpool diretto da Tim Miller ha avuto un successo incredibile diventando uno dei cinefumetti più amati dal grande pubblico. L'attore che in passato ha recitato anche in Lanterna verde e in X-Men - Le origini: Wolverine ha continuato parlando della fatica e della gioia di questa produzione: "Da quando abbiamo finito il primo capitolo non ho mai smesso di lavorare! Con Rhett Reese e Paul Wernick ci siamo divertiti tantissimo nel pensare al sequel. Lo script è pronto da un bel po', ora stiamo scrivendo tutto quello che ci passa per la testa e che riteniamo essere un'aggiunta divertente! Siamo fortunati perchè non avendo censura possiamo fare come ci pare senza preoccuparci di nulla!"

Insieme a Ryan Reynolds anche Stefan Kapacic riprenderà il suo ruolo di Colossus e Brianna Hildebrand tornerà come Teenage Psychic Negasonic Teenage Warhead. Nel cast rivedremo Morena Baccarin e Leslie Uggams! Deadpool 2 uscirà il 1 Giugno 2018!

