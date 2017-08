Deadpool 2: Ryan Reynolds mostra un fisico scultoreo e... insanguinato

Ryan Reynolds è in ottima forma per le riprese di Deadpool 2 e il suo allenatore non nasconde i risultati del suo lavoro. L'attore quarantenne è comparso anche sulla copertina della famosa rivista Men's Health, e il trainer Don Saladino ha condiviso su Instagram una foto in cui si vedono gli addominali d'acciaio di Reynolds, commentando poi nella didascalia:

"Josh Brolin, hai ancora un bel po' di lavoro da fare!"





Deadpool 2, diretto da David Leitch, può contare sul ritorno di Reynolds nel ruolo dell'irriverente mercenario e, accanto a lui, ci saranno Josh Brolin in quello di Cable, Zazie Beetz con la parte di Domino e Jack Kesy che sarà il villain. Tra i ritorni sul set anche quelli di Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

