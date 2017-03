Da Un tirchio quasi perfetto a Quasi amici: le scene più divertenti delle commedie francesi

Nonostante l'umorismo francese sia molto diverso da quello nostrano, negli ultimi anni alcune commedie d'Oltralpe sono riuscite a conquistare anche una parte del nostro pubblico e in alcuni casi hanno lasciato il segno. Parliamo di pellicole come Quasi amici, ancora oggi considerata una delle commedie più toccanti e divertenti che si siano viste in sala negli ultimi tempi, ma anche di Giù al nord di Dany Boon, che ha suggerito ai nostri produttori un remake di grandissimo successo come Benvenuti al Sud (e relativo sequel). E sempre a proposito di Dany Boon, ricordiamo altri due titoli di successo, che prendono alla berlina due particolari tipologie di persone con le quali tutti abbiamo avuto a che fare (o nelle quali almeno in parte ci riconosciamo) quelli fissati con le malattie come il protagonista di Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute e gli spilorci come il protagonista di Un tirchio quasi perfetto.

Nel video che segue, rivediamo alcune delle scene più divertenti delle recenti commedie francesi che ci hanno fatto sorridere (e hanno conquistato i botteghini)

Un tirchio quasi perfetto esce in sala il 16 marzo, distribuito da BIM, e racconta la storia di François, musicista di grande talento che vedrà la sua vita (e la sua tirchieria) rivoluzionate da una serie di eventi imprevisti.

