Da King Kong a Godzilla: ecco le 10 creature giganti che hanno invaso il cinema! (VIDEO)

Negli anni '30, la presenza dei mostri sul grande schermo era una caratteristica esclusiva dei film di serie B, un intrattenimento low budget destinato a un pubblico non molto raffinato. Con il passare del tempo, i produttori sono riusciti a vedere la potenzialità di questo filone monster, tanto da farlo diventare uno dei più redditizi sul mercato una settantina di anni dopo.

Finalmente è disponibile suproprio l'ultimo esempio uscito nelle sale, Kong: Skull Island , il film di Jordan Vogt-Roberts con Tom Hiddleston Samuel L. Jackson che partono per la famosache nasconde pericoli e segreti ed è protetta da una specie di gorilla gigante conosciuto come Kong. Anche se in un primo momento la minaccia principale sembra essere quella creatura enorme e terrificante, il suo sguardo nasconde un'idea diversa che James Conrad e i suoi compagni di avventura devono provare a comprendere per sopravvivere. Tuttavia, in questo nuovo film distribuito da Warner Bros,non è l'unica presenza ingombrante che minaccia gli esseri umani, poiché la fitta giungla che i personaggi attraversano alla ricerca di una via di uscita nasconde specie di animali diversi di dimensioni mai viste, dagli insetti ai ragni e altro.

Prendendo spunto da questo film, ricordiamo i dieci mostri giganti che ci hanno terrorizzato sul grande schermo dagli anni '50 fino ad oggi, dalla Tarantola all'Anaconda, da Godzilla a Tremors fino ad arrivare all'inquietante mostro di Cloverfield:

