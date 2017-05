Cuori puri di Roberto De Paolis: il trailer del film che sarà in anteprima a Cannes

Sono stati diffusi il trailer e il manifesto di Cuori puri, il film d'esordio di Roberto De Paolis che sarà presentato alla Quinzaine Des Réalisateurs del Festival di Cannes 2017 e arriverà nelle sale italiane il 24 maggio distribuito da Cinema di Valerio De Paolis.

Il film racconta la storia dell'amore tra Stefano e Agnese, anime diverse chiuse in mondi diametralmente opposti. Per non perdersi, i due ragazzi dovranno rinunciare a tutto quello che hanno, compiendo scelte coraggiose e difficili.

Cuori Puri è interpretato da Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova e Stefano Fresi. Il film è prodotto da Young Films con Rai Cinema, con il contributo economico del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Cinema.

