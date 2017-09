Oscar 2018: 14 titoli iscritti per rappresentare l'Italia nella corsa al miglior film straniero

Si sono chiuse le iscrizioni per i film di nazionalità italiana che intendono concorrere alla selezione del candidato italiano all'Oscar per il miglior film di lungometraggio in lingua straniera.

Sono 14 i film italiani distribuiti sul nostro territorio nazionale tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 che hanno deciso di iscriversi (in ordine alfabetico):

A Ciambra di Jonas Ash Carpignano Cuori puri di Roberto De Paolis L'equilibrio di Vincenzo Marra Una famiglia di Sebastiano Riso Fortunata di Sergio Castellitto Gatta Cenerentola di Alessandro Rak - Ivan Cappiello - Marino Guarnieri - Dario Sansone Ho amici in Paradiso di Fabrizio Maria Cortese L'ora legale di Salvatore Ficarra e Valentino Picone L'ordine delle cose di Andrea Segre Sicilian Ghost Story di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu La tenerezza di Gianni Amelio Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni La vita in comune di Edoardo Winspeare

La commissione istituita presso l'ANICA su richiesta dell'Academy Award che dovrà designare il candidato italiano si riunirà il prossimo 26 settembre.

