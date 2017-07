Come ti ammazzo il bodyguard: Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson nel nuovo trailer

La Summit Entertainment ha diffuso un trailer inedito di Come ti ammazzo il bodyguard, diretto da Patrick Hughes, già regista de I mercenari 3 - The Expendables.

I protagonisti sono i due attori Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson e fanno parte del cast anche Gary Oldman, Salma Hayek ed Elodie Yung.

Ecco l'esilarante trailer:

Il lungometraggio, in arrivo nei cinema americani il 18 agosto, segue la storia di un agente (Ryan Reynolds) che ha un nuovo cliente, uno dei più noti killer al mondo (Samuel L. Jackson). I due sono stati nemici per anni e si odiano, ma ora devono lavorare fianco a fianco e hanno solo 24 ore di tempo per arrivare a L'Aia. Tra gli ostacoli da affrontare anche uno spietato dittatore dell'Europa dell'Est (Gary Oldman) in cerca di vittime.

Home News Come ti ammazzo il bodyguard: Ryan Reynolds e...