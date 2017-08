Coco: nel nuovo poster tutti i membri della famiglia di Miguel

Il regista Lee Unkrich ha condiviso un nuovo poster internazionale del film animato, targato Disney/Pixar, intitolato Coco.

La locandina mostra tutti i membri (vivi e morti) della famiglia del piccolo Miguel, il protagonista dell'incredibile avventura che verrà raccontata sul grande schermo.

Excited to share this new international poster for #PixarCoco! pic.twitter.com/izdGrQRkGE