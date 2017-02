Cinquanta sfumature di nero: la scena dopo i titoli di coda anticipa il sequel "rosso"

Cristiano Ogrisi

Non sarà un film della Marvel, ma il team dietro a Cinquanta sfumature di nero ha deciso di lasciare un piccolo regalo alla fine del film per i fan che resisteranno fino alla fine dei titoli di coda. Chi ha aspettato, ha potuto assaporare una speciale anticipazione del terzo e ultimo film della trilogia, Cinquanta sfumature di rosso.

Se non avete visto Cinquanta sfumature di nero, seguiranno spoiler.

Il teaser per l'ultimo capitolo della saga si apre con Anastasia Steele (Dakota Johnson) che indossa un vestito da sposa col velo. Poi si nota la nuca della testa di un uomo, probabilmente Christian Grey (Jamie Dornan) e sentiamo che pronuncia i suoi voti nuziali. Mentre vengono detti, vediamo Anastasia e Christian che compiono azioni non-sessuali, come stare in spiaggia e salire su un aereo. L'ultima frase del trailer dice "Giuro solennemente di tenerti al sicuro finchè entrambi saremo vivi".

Leggi anche: Altro che Cinquanta sfumature: 15 film cult (davvero) erotici

Nonostante le critiche feroci, Cinquanta sfumature di nero ha avuto un ottimo weekend di apertura e, a oggi, ha incassato circa 166 milioni di dollari. Cinquanta sfumature di rosso chiuderà la storia di Anastasia Steele e Christian Grey, seguirà la loro vita da sposati fino a quando il suo ex capo, Jack Hyde, torna per vendicarsi per essere stato licenziato. Il film uscirà il 9 febbraio 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Cinquanta sfumature di nero: la scena dopo i...