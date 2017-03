Cinquanta sfumature di nero: in homevideo la versione non censurata con 13 minuti inediti

Inizia il countdown verso uno dei debutti in home video più anticipati dell'anno. Tra meno di tre mesi, Universal Pictures Home Entertainment Italia scatenerà Cinquanta sfumature di nero in Edizione Non Censurata, immergendo i fan ancora più in profondità nell'ipnotizzante mondo nascosto di Christian Grey e Anastasia Steele, quando la storia d'amore più calda dell'anno arriverà in Digital HD dal 24 maggio e in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD dal 7 giugno con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Il film fenomeno globale innescato dalla trilogia di libri bestseller di E.L. James, ritorna con il secondo capitolo dell'invitante favola dark che ha conquistato il mondo. I fan potranno finalmente stare a casa e trascorrere una serata cinematografica estrema con Cinquanta Sfumature di Nero Edizione Non Censurata e questa volta non ci saranno regole né segreti. Nel film diretto da James Foley, quando un ferito Christian Grey (Jamie Dornan) prova a sedurre una prudente Anastasia Steele (Dakota Johnson) per riportarla nella sua vita, lei esige un nuovo accordo prima che lei gli conceda un'altra possibilità. Mentre i due iniziano a costruire fiducia e trovare stabilità, figure ombrose dal passato di Christian iniziano a circondare la coppia.

In aggiunta sia alla versione cinematografica originale che alla nuova fumante versione non censurata - con oltre 13 minuti di filmato non visto al cinema - ci saranno anche contenuti extra mai visti, tra cui interviste al cast, contenuti dietro-le-quinte e uno sguardo a cosa ci attende, con un esclusivo filmato mai-visto-prima dell'imminente Cinquanta Sfumature di Rosso. Ecco neello specifico i contenuti.

CONTENUTI EXTRA ESCLUSIVI IN BLU-RAY

Una regia più oscura - Il regista James Foley spiega come la sua visione ha dovuto soddisfare le aspettative dei fan.

Nuove minacce - Un'introduzione ai nuovi, oscuri e minacciosi personaggi, tra cui Jack Hyde, Leila e, naturalmente, Elena Lincoln - aka Mrs. Robinson!

Il ballo in maschera - Questo contenuto su una delle scene più iconiche del film - l'evento benefico in maschera a palazzo Grey - esplora la scenografia, i costumi e va dietro-le-quinte con i filmmaker e i principali membri del cast.

Intimi con il Nero - Uno sguardo intenso e una discussione sul mondo provocatorio, intimo e sensuale di Cinquanta Sfumature di Nero, inclusa una visita alla Stanza Rossa e, naturalmente, uno sguardo ai nuovi "giocattoli"!

CONTENUTI EXTRA ESCLUSIVI IN BLU-RAY E DVD

Scene eliminate

Scrittura oscura - L'autrice E.L. James e lo sceneggiatore Niall Leonard ripercorrono la storia del libro e introducono gli spettatori alla storia molto più oscura e al suo adattamento per il grande schermo.

Dark Reunion - I filmmaker e i membri del cast parlano del ritrovarsi per questo secondo film e di dove troviamo Ana, Christian e i loro amici.

Il teaser di Cinquanta Sfumature di Rosso - Un assaggio del prossimo film della trilogia Cinquanta Sfumature

