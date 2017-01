Chris Pratt quasi scartato da Moneyball perchè troppo grasso

Cristiano Ogrisi

Chris Pratt è sulle scene dal 2000, ma solo negli ultimi due anni ha guadagnato lo status di star del cinema. Molti lo conosco dalle sue apparizioni in Guardiani della Galassia e Jurassic World, ma non è sempre stato così facile per lui ottenere ruoli importanti. Per esempio, Pratt è quasi stato fatto fuori dal cast di L'arte di vincere - Moneyball, il film di Bennett Miller del 2011, perchè era stato giudicato troppo grasso.

Durante i suoi primi anni nella serie tv Parks and Recreation, l'attore ha messo su diverso peso, ma questo è diventato un problema quando ha fatto il casting per interpretare il giocatore di baseball Scott Hatteberg. Pratt ha detto:

"Era la prima volta che mi sentivo dire 'Non possiamo prenderti, sei troppo grasso'. Allora mi sono deciso a dimagrire. Non avevo soldi per un personal trainer, allora ho iniziato a correre, a fare diete ferree e ho messo da parte l'alcol."

I ruoli più famosi di Pratt, prima della collaborazione con la Marvel, erano quelli televisivi, soprattutto Harold Brighton Abbot in Everwood e Andy Dwyer in Parks & Recreation.

