Cars 3: nel nuovo trailer Saetta è alle prese con un temibile rivale

Il nuovo trailer di Cars 3 mostra qualche dettaglio in più delle difficoltà che dovrà affrontare Saetta McQueen per ritornare in pista dopo un terribile incidente in cui è stato coinvolto durante una gara. Tra i nuovi ostacoli anche i giovani avversari, tra cui Jackson Storm.

Per ritornare "in pista", Saetta avrà bisogno dell'aiuto di una giovane tecnica, Cruz Ramirez, animata da un proprio progetto di vittoria, di Hudson Hornet e dei suoi amici.

Ecco il nuovo trailer:

La regia del lungometraggio, in uscita nei cinema italiani il 14 settembre, è di Brian Fee e tra i produttori ci sarà anche Kevin Reher.

