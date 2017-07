Captain Marvel: il film sarà ambientato negli anni '90, svelato il costume ufficiale!

Kevin Feige, durante il Comic-Con di San Diego ha rivelato nuove anticipazioni dell'atteso Captain Marvel, il film con protagonista Brie Larson in uscita nel marzo 2019. La storia di Carol Danvers sarà ambientata negli anni Novanta, scelta che permetterà di far ritornare scena Nick Fury. Il personaggio, ovviamente interpretato da Samuel L. Jackson, sarà coinvolto negli eventi e non avrà ancora perso un occhio. I villain della storia saranno infine gli appartenenti alla razza extraterrestre chiamata The Skrulls.

Durante il panel del film, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, sono stati mostrati per la prima volta al pubblico due concept art, uno con la protagonista durante un combattimento e un altro in cui viene mostrato ufficialmente il costume di Carol Danvers:

