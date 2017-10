Bright: una featurette dedicata al film con Will Smith e Joel Edgerton

Il 22 dicembre sarà disponibile sulla piattaforma di Netflix il film Bright, diretto da David Ayer (Suicide Squad).

I protagonisti sono gli attori Will Smith e Joel Edgerton e ora una nuova featurette mostra qualche dettaglio della realizzazione del progetto ambientato in una dimensione a tinte fantasy.

Ecco il video del dietro le quinte, in inglese e in italiano:

Il lungometraggio è ambientato in una realtà alternativa in cui gli esseri umani, gli orchi, le fate e gli elfi convivono da sempre. L'umano Ward (Smith) e l'orco Jakoby (Edgerton) saranno impegnati in un pattugliamento notturno che cambierà il futuro del loro mondo, obbligandoli a mettere da parte i loro dubbi e preconcetti pur di collaborare e proteggere una giovane elfa e un oggetto antico che, nelle mani delle persone sbagliate, potrebbe distruggere ogni cosa.

Fanno parte del cast anche Noomi Rapace, Edgar Ramirez e Lucy Fry.

